هدى عربي: (رقيص الكتف) ما بجيب ليهو 2 مليون مُشاهدة..!

أبدت الفنانة هدى عربي عن سعادتها الكبيرة بتخطي أغنيتها الجديدة (الحب هدا) لحاجز الـ(2) مليون مشاهدة على اليوتيوب، وزادت هدى في تصريحات حسب صحيفة السوداني إن نجاح أغنيتها يعتبر أبلغ رد على كل منتقديها خصوصاً أولئك المتهمين بتفاصيل أخرى كرقصها أو حركتها على المسرح، وأضافت: (لكل الناس المركزة مع انفعالاتي وأنا بغني، بحب أقول ليهم إنو مافي رقيص كتف بعمل ليهو 2 مليون مشاهدة وأحسن بعد كدا يشوفوا ليهم موضوع تاني)..! الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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