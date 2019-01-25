مصرع (3) أشخاص في اشتباك بسبب فتاة بسنار

أودى صبي (16) عاماً بحياة شابين طعناً بالسكين لخلافات قديمة بسبب فتاة، فيما لقى عم المتهم مصرعه ضرباً بالعصي على يد ذوي المجنى عليهم بولاية سنار. وقال مصدر حسب صحيفة السوداني إن الصبي سدد طعنات إلى الضحيتين وهما عمال بإحدى قرى مدينة الدندر، مشيراً إلى أنهما فارقا الحياة أثناء تلقيهما الإسعافات بالمستشفى، وأضاف المصدر أن ذويهما تجمعوا واعتدوا بالعصي على عم المتهم البالغ من العمر (60) عاماً حتى فارق الحياة، في وقت سيطرت فيه الشرطة على الأوضاع قبل أن تنفجر بحدوث اشتباكات بين الطرفين ووقوع مزيد من الضحايا، وأشار إلى أن شرطة محلية الدندر ألقت القبض على المتهمين ودونت ضدهم بلاغات بالقتل العمد، وكشفت تحرياتها عن أن أسباب الحادثة ترجع لخلاف قديم بسبب فتاة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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