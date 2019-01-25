امرأة تحطم ركشة زوجها بسبب الطلاق

أصدرت محكمة جنايات دار السلام برئاسة القاضي محي الدين علي بريمة حكماً على سيدة بدفع مبلغ (500) جنيه غرامة وفي حالة عدم السداد السجن شهر، وألزمت المحكمة السيدة بدفع مبلغ (900) جنيه، جراء الأضرار التي ألحقتها المدانة بركشة زوجها وذلك إعمالاً لنص المادة (182) التي تتعلق بالإتلاف من القانون الجنائي.

وأشارت وقائع البلاغ حسب صحيفة التيار أن السيدة طالبت زوجها بالطلاق، إلا أنه رفض الأمر الذي دفع بها إلى الاعتداء على زوجها مرات متكررة، وتدخل بعض (الأجاويد) تم نزع فتيل المشكلة بين الزوجين، وقامت السيدة بتهشيم زجاج الركشة وتحطيمها بواسطة حفارة (عتلة) عقب أن رفض الزوج تطليقها عند مطالبتها بذلك للمرة الثانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)