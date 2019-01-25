عاد إلى ساحات التظاهر محمولا على الأعناق الطالب بجامعة الخرطوم محمد المصري كأحد رموز إتنفاضة الشعب السوداني” ملوحا بيده بعد ان بترت القوات الحكومية كف يده اليمنى قبل بضعة أيام. وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور أحمد مصحوبة بتعليقات تثني على شجاعته وقوة عزيمته

كانت هذه تفاصيل خبر ايقونة ثورة 25 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.