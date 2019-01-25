واشنطن بوست: على البشير التنحي ليجنب السودان المزيد من البؤس

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن الخيارات أمام الرئيس السوداني عمر البشير جميعها صعبة، وما عليه إلا أن يستقيل ليجنب بلاده المزيد من البؤس، بعد أن طفح الكيل بالسودانيين، وانفجر غضبهم واضحا في الشوارع.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم إلى فترة حكم البشير التي اقتربت من الثلاثين عاما، وإلى الاشتباه في إشرافه على جرائم حرب بمنطقة دارفور، وطلب محاكمته بالمحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت أن انتشار الفساد، والإنفاق المفرط على أجهزة الجيش والأمن، بالإضافة إلى فقدان النفط بعد انفصال جنوب السودان؛ أشياء تسببت في تدمير البلاد.