شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي “حامد صالح” أمس مرشح المريخ السابق “آدم سوداكال” للمثول أمام المحكمة في البلاغ الذي يواجه فيه الاتهام بالاحتيال على رجل أعمال سعودي في مبلغ (50) مليون دولار، بينما رفضت المحكمة إعطاء ممثل الدفاع عن المتهم (سودا كال) الاطلاع على ملف القضية بعد انسحاب الدكتور “عادل عبد الغني” ممثل الدفاع السابق، وكانت المحكمة أمرت بإعلان مكتب (سودا كال) بشأن انسحاب “عادل عبد الغني” عن القضية وكلفته بإحضار محامٍ آخر ليتسنى له الاطلاع والرد على الطلب المقدم من الاتهام حول تراجع الشاكي السعودي عن تنازله عن شكواه، وتم تحديد جلسة أخرى للمواصلة.

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة في قضية سوداكال…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.