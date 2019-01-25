البحث عن المجهول.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> جمعتني قبل يومين جلسة مع مجموعة من الشباب غالبيتهم من خريجي الجامعات الذين تسلموا شهاداتهم الاكاديمية وظلوا ينتظرون أملاً في الحصول على وظيفة في القطاع العام أو الخاص، أو أية وسيلة للكسب الشريف، لكن شعورهم بأن الباب مغلق امامهم فاستبد بهم الإحباط واليأس، وصار تفكيرهم في كيفية مغادرة وطنهم إلى أية جهة في العالم.

> النقاش الذي يسود بين هؤلاء الشباب يعكس الأزمة التي يعيشها قطاع واسع من المجتمع، ويعتقدون أن خروج بعض بني جيلهم في الاحتجاجات أمر طبيعي، يعبر عن شعورهم بالخيبة والظلم وتقصير الحكومة في مخاطبة قضاياهم وهمومهم، ويعتقدون أن السلطة لا تسمع إلا لمن يرتفع صوته ويزعج كبار المسؤولين.

> وخلال العامين الأخيرين غرق عشرات السودانيين في عرض البحر المتوسط في طريقهم إلى المجهول في أوروبا، بعدما ظلوا تحت رحمة عصابات التهريب في ليبيا التي ابتزتهم وحصلت منهم على آلاف الدولارات نظير وضعهم في قوارب متهالكة تبحر بهم نحو (الفردوس).

> وكثير من الذين يهربون قد يموتون خلال عملية التهريب ولا يعرف حتى عددهم، لأنهم ببساطة يختفون في الصحراء ويحاولون عبور البحر، ولا أحد يدري كم منهم ينجح في المحاولة وكم منهم يفشل، ولا توجد لدى السلطات إحصاءات رسمية، ولكن يقدر عدد من يلقون حتفهم من السودانيين غرقاً بالمئات سنوياً.

> آلاف السودانيين في القاهرة ومئات في لبنان ومثلهم في الأردن، ينتظرون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتهجيرهم إلى دول أوروبا وأميركا وأستراليا.

> وفي تشاد المجاورة تدفق نحو (300) ألف لاجئ من دارفور منذ بدء الحرب في دارفور تم توزيعهم على (12) مخيماً يعيشون في ظروف قاسية، كما لجأ نحو (700) ألف من جنوب كردفان والنيل الازرق الى جنوب السودان وعشرات الآلاف الى اثيوبيا.

> يعرف المختصون اللاجئين بالفارين من أوطانهم إلى بلاد اخرى بدافع خوف يبرره التعرض للاضطهاد، أو بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسهم أو آرائهم السياسية أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية خاصة، وهم لا يستطيعون أو لا يريدون العودة الى بلدانهم، وآخرون يلجأون لدول أخرى بسبب ظروف اقتصادية أو أمنية.

> لجوء أعداد كبيرة من السودانيين إلى دول أخرى كما يحدث حالياً مهما كانت مبرراته، يعكس للرأي العام الخارجي أن وطنهم غير مستقر ويعاني من ويلات وحروب وظروف خانقة اضطرتهم الى الفرار منه.

> الحكومة لا ينبغي أن تتفرج، والمطلوب حركة فاعلة من الجهات المعنية الأخرى لقيادة حملة لإعادة الراغبين في العودة الى السودان الذين تقطعت بهم السبل ويعيشون ظروفاً قاسية، خصوصاً من خرجوا من البلاد لأسباب اقتصادية أكثر من كونها أمنية.

> نأمل أن تتسارع خطى السلام لإعادة من فرضت عليهم الحرب مغادرة ديارهم في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأن تتحرك الحكومة لترحيل اللاجئين من تشاد بعد رياح الاستقرار التي هبت على الاقليم.

> السودان يعرف معاناة اللجوء وتعقيداته الاجتماعية وتأثيره على الموارد والبيئة، لأنه ظل طوال العقود الماضية يستقبل عشرات الآلاف من اللاجئين من دول الجوار والقرن الإفريقي رغم ضعف إمكاناته وشح موارده.