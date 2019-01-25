الجمارك: لم نفرض أي جمارك جديدة في موازنة العام الجاري 2019

السودان اليوم:

شددت الهيئة العامة للجمارك، على أهمية التخلص من (الحساسية ما بين رجال الأعمال والجمارك والتعامل معها كمؤسسة جباية)، ودعا مدير إدارة التخطيط بالجمارك العميد حسب الكريم آدم في ندوة بين الجمارك ورجال الأعمال بمركز الأعمال بمعرض الخرطوم الدولي حسب صحيفة السوداني الخميس، إلى ضرورة النظر إلى دور الجمارك في مصلحة العمل بجانب مكافحة التهريب والسلع المغشوشة والحد من التجارة غير المشروعة لحماية النشاط التجاري.

وكشف حسب الكريم عن عدم فرض أي جمارك جديدة في موازنة العام الجاري 2019 مؤكداً إن سياسات الجمارك واضحة وظلت كما كانت في العام المنصرم 2018 دون زيادات أو فرض رسوم جديدة.

وأشار إلى أهمية المستندات بالنسبة للموردين من قبل الجمارك وقال إن فيها مشاكل كثيرة لجهة أن المستندات لا يتم توفيرها منذ وقت مبكر بالتالي يحدث التأخر في التخليص وتفرض رسوم على البضائع.

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