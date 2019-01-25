الكشف عن تفاصيل الاشتباكات بين الجيش والأمن ببورتسودان

السودان اليوم:
أعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان سقوط قتيل وجرحى جراء اشتباكات بين عناصر تابعة للجيش وأخرى تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، في عاصمة الولاية بورتسودان مساء أمس الأربعاء، وأكد مقرر لجنة أمن ولاية البحر الأحمر اللواء شرطة محمد موسى عمر – في بيان توضيحي – حسب صحيفة الأخبار سقوط قتيل من قوات جهاز الأمن. وقال مقرر اللجنة “حدث عند الساعة الثامنة مساء اليوم (الأربعاء)، بمدينة بورتسودان احتكاك بين أفراد من منسوبي القوات المسلحة وأفراد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أصيب على إثره عدد منهم وتم إسعافهم وغادروا المستشفى”.
وشددت لجنة أمن الولاية في بيانها على احتواء الموقف بواسطة قيادتي الطرفين، وقالت إن الأوضاع الأمنية مستقرة.
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