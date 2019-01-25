مطرف صديق يدعو الحكومة والمعارضة الى العمل على رفاهية السودانيين

السودان اليوم:

دافع سفير السودان لدى الاتحاد الأوروبي مطرف صديق بضراوة عن حكومة المؤتمر الوطني، مستنكراً ما زعم أنها محاولات لتخريب الممتلكات العامة خلال التظاهرات التي تتواصل بالبلاد.

وقال صديق في مقابلة مع تلفزيون فرانس 24 حسب صحيفة التيار مساء أمس الخميس، إن المحتجين محبطين بسبب عدم توفر حقوق أساسية وهذا حق مشروع لكنه رأي بأن التظاهرات خرجت عن سياقها وخلت فيما وصفها بالمتاهة. وأضاف بأن الحوار يمثل الطريق الأمثل لحل الأزمة، ونفى مطرف ما تم تداوله عن حديث سابق لرئيس الجمهورية حول المحتجين وتابع: “البشير لم يصف المتظاهرين بالمرتزقة” وإنما تحدث عن مجموعات مندسة بينهم، مشدداً في الوقت نفسه بضرورة حقن الدماء، ودعا الساسة في الحكومة والمعارضة بالعقلانية وعدم الدخول في حالة حرب، والعمل على رفاهية السودانيين.

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