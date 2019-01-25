مفكر إسلامي: ما يحدث الآن حراك وعي شباب وصراع أجيال

السودان اليوم:

وصف المفكر الإسلامي المعروف المحبوب عبد السلام ما يحدث الآن في الساحة من حراك شبابي بأنه حراك وعي وصراع جيل ضد الأجيال السابقة.

وفيما قال إن ما يحدث الآن عهد وتحول جديد في السودان يقوده الشباب وجه بالنظر إليه بشكل جديد، بينما أقر بأنه”تجمع المهنيين” تقليد قديم منذ أكتوبر، وفي ذات الأثناء أكد المحبوب أن ما يحتاجه السودان الآن وضع انتقالي يطمئن من خلاله الفرقاء جميعًا.

وأشار إلى أن حدوث هذا الوضع سهل في حده الأدنى.

وذكر المحبوب في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة” أن ما يحدث في الشارع ليس حراكًا سياسيًا، وإنما حراك وعي لاستشعار جيل الشباب بمسؤوليته من خلال واقعه ومستقبله المظلم.

الانتباهة

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