بعد مقتل متطاهرين امس.. إرتفاع عدد قتلى الإحتجاجات إلى 29 شخصاً

السودان اليوم:
قُتل متظاهران وأصيب عدد آخر، خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة السودانية، اليوم الخميس، فيما تواصلت الاحتجاجات الليلية في عدد من أحياء ولاية الخرطوم.
وقال رئيس لجنة التحقيقات التي شكلتها النيابة العامة للتقصّي حول الأحداث الأخيرة، عامر محمد إبراهيم، إن عدد قتلى الاحتجاجات السودانية ارتفع إلى 29 قتيلًا بعد مقتل متظاهر اليوم.
وأضاف: “تلقينا بلاغًا بوفاة عبد العظيم أبوبكر (24 عامًا) أثناء تظاهرات اليوم في أم درمان، وتم تحويل الجثة إلى المشرحة”، دون توضيح لسبب الوفاة.
في السياق أعلنت لجنة أطبّاء السودان في بيانٍ لها، مقتل متظاهرين اثنين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد اليوم، هما “عبد العظيم، ومحجوب التاج محجوب” طالب بالسنة الثانية بكلية الطب بجامعة الرازي.
وانطلقت احتجاجات واسعة في عدد من احياء العاصمة الخرطوم، أبرزها في حي بري وأمدرمان، استجابة لدعوة وجهها تجمع المهنيين المعارض للخروج في “موكب التنحي”، المقرر أن يتجه للقصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.
وهتف المحتجون بشعارات تطالب بإسقاط النظام، رافعين في الوقت نفسه شعارات أخرى تؤكد سلمية احتجاجاتهم وتندد بقتل متظاهرين.
ودخلت احتجاجات السودان، أمس الأربعاء، أسبوعها السادس على التوالي وسقط فيها 29 قتيلًا، حسب الإحصاءات الحكومية.
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