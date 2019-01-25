“مازدا” اعتزال “بشه” سيضر كثيراً بالهلال

أكد محمد عبد الله مازدا مدرب منتخب السودان السابق أن توقيت القرار الصادم الذي اتخذه قائد الهلال محمد أحمد بشه باعتزال كرة القدم، لم يكن دقيقاً وقال إن اللاعبين الكبار والقادة بفرقهم حينما يصلوا مرحلة التمثيل ببلدهم بشكل مميز أو حققوا إنجازات لفرقهم يكونوا أدرى بالتوقيت المناسب للاعتزال، وعادة ما يعلن قائد الفريق اعتزاله بعد منافسة كبيرة أو بنهاية الموسم أو بعد تحقيق نجاح ملموس، لكن مع وصول الهلال لمجموعات الكونفدرالية، بجانب مروره بعملية تغيير في جلده، فإن اعتزاله يثير التساؤلات وأضاف كان يمكن لـ(بشه) الانتهاء من الكونفدرالية، ثم يكون قرار الاعتزال مناسبة جيدة، ليكون ذلك أفضل توقيت لآخر المشوار وأتمنى ألا يكون هناك إشكال عابر أجبره نحو ذلك وكان لبشه دوراً مؤثراً في تأهل السودان لأمم أفريقيا 2012، والذي لم يتحقق منذ 1970، وكان من هدافي المنتخب وترك أثراً بالأذهان وقتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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