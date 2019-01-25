حي الوادي نيالا يتعاقد مع (مازدا)

تعاقد مجلس إدارة نادي حي الوادي نيالا حسب صحيفة المجهر أمس مع المدرب محمد عبد الله مازدا لقيادة الفريق في المرحلة القادمة. خلفاً للمدرب برهان تيه كما أمن مجلس الإدارة على استمرارية الطاقم الفني “عوض يس” المعد البدني و”أحمد النور” مدرب الحراس، على أن يتم اختيار مدرب مساعد في الساعات القادمة.
يذكر أن (مازدا) كان قد عمل مدرباً للمنتخب الوطني الأول كما شغل منصب المدير الفني للمريخ والأهلي الخرطوم في وقت سابق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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