بدء محاكمة (5) متهمين بتزوير ختم محامية والاستيلاء على قطع أراضي داخل وخارج الخرطوم

شرعت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس في محاكمة (5) متهمين بتزوير ختم محامية بالحاج يوسف، والاستيلاء وبيع قطع أراضي داخل وخارج ولاية الخرطوم، مستخدمين (ختم المحامية) وحدد قاضي المحكمة (حاتم علي) جلسة لاحقاً لسماع أقوال المحقق في البلاغ. وحسب تفاصيل القضية حسب صحيفة المجهر أن الشاكية تقدمت بتدوين بلاغ بقسم الشرطة أفادت فيه أن شخصاً تمكن من تزوير الختم الخاص بها، واستخدم بعض المستندات في بيع قطع أراضي داخل الخرطوم وبعض الولايات، عليه باشرت المباحث تحرياتها وألقت القبض على المتهم الأول وبإرشاد منه تم القبض على بقية المتهمين على ضوء ذلك تم إخضاع المتهمين للتحريات وعقب الفراغ دون ضدهم بلاغ بالتزوير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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