مصرع نظامي غرقاً داخل ترعة بجبل أولياء

لقى نظامي مصرعه غرقاً داخل ترعة بضاحية جبل أولياء جنوب الخرطوم، وحسب صحيفة المجهر أن النظامي كان قد ذهب إلى الترعة بغرض الاستحمام وفي الأثناء غرق داخل الترعة، فور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة التي اتخذت الإجراءات القانونية وقامت بانتشال الجثة وتدوين بلاغ بالحادثة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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