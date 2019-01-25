اللجنة العليا للتحقيقات: ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى (29) مواطناً

أعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للتحقيقات في الأحداث الأخيرة مولانا عامر محمد ابراهيم عن ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات إلى (29) شخصاً، بوفاة المواطن “عبد العظيم أبو بكر عمر” في منطقة العباسية بأم درمان مساء أمس (الخميس)، وأن النيابة باشرت الإجراءات القانونية حيال الحادث.

وقال “عامر” إن اللجنة استعانت بخبير متفجرات بشأن ثلاث شظايا تم العثور عليها في جسد دكتور “بابكر عبد الحميد” وكان النائب العام مولانا عمر أحمد محمد أعلن تلقيه تقارير من اللجنة العليا المشرفة على التحقيقات واللجان الولائية المختلفة بولايات السودان التي تأثرت بالأحداث الأخيرة.

وقال رئيس النيابة العامة، قطاع الخرطوم حسب صحيفة المجهر إن عدد الوفيات بمحلية الخرطوم بلغ أربع حالات وهم: المرحوم “بابكر عبد الحميد، المرحوم معاوية بشير، المرحوم الفاتح عمر موسى، المرحوم حسن محمد عمر الذي توفى متأثراً بإصابته”.

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة تسلمت تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي في ما يتعلق بالمرحوم بابكر عبد الحميد، إلى جانب استلامها تقارير الطب الشرعي للمتوفين، إضافة إلى استجواب الأطباء الشرعيين الذين قاموا بإجراءات التشريح، كما تم استلام تقرير المعمل الجنائي حول المقذوفات، وسيتم استجواب خبير من سلاح الأسلحة لأخذ إفادته حول تقرير المعمل الجنائي.

وقال “عمر” إن النيابة العامة بعد المناشدة التي أطلقتها للمواطنين للإفادة عن أي معلومات حول الوفيات وأحداث التلف، استجوبت ثلاثة شهود حول الوقائع المرتبطة ببعض الوفيات خاصة حالة وفاة “معاوية بشير” المتوفي بمنطقة بري، والإتلاف والحرق وتم استجواب الشهود وتدوين إفاداتهم بالمحضر.

كما تم استجواب الأطباء الذين باشروا علاج المصابين بعدد من المستشفيات الخاصة مثل مستشفى رويال كير، حيث تم استجواب المدير الطبي للمستشفى، وسيتم استلام تقارير طبية عن الحالات التي دخلت المستشفى، واستجواب الأطباء الذين باشروا علاج المصابين بمستشفيات رويال كير وفضيل ومستشفى آسيا والمستشفيات الحكومية.

ووجه النائب العام وكلاء النيابات بمرافقة قوات الشرطة ومخاطبة التجمعات غير المشروعة وتفريقها عبر مكبرات الصوت وفقاً للمواد (125/124/123) من قانون الإجراءات الجنائية وفضها بالقوة التي تراها مناسبة في حال عدم استجابة المتظاهرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)