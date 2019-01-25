فيسبوك تعلن إيقاف أحد تطبيقاتها الشهر القادم

أعلنت شركة فيسبوك عن إيقاف تطبيقها Moments الخاص بالصور في 25 فبراير المقبل، حيث أن هذا التطبيق يتميز بكونه منفصل عن التطبيق الأساسي للشركة ويتميز بكونه يسمح بمشاركة الصور بشكل خاص بين الأصدقاء، لكن على ما يبدو أنه لم يجد اهتمام الجمهور بشكل كافي للبقاء.

كان التطبيق قد تم إطلاقه في 2015، ويتميز بكونه شبيه في تطبيق صور قوقل إلى حدٍ ما، حيث يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور بين أصدقائهم على فيسبوك بشكل خاص دون رفعها على الشبكة بالأساس.

وعلق روشباه دوشي مدير المنتجات للتطبيق، بقوله “سننهي دعم تطبيق Moments والذي تم إنشاءه بشكل رئيسي لحفظ الصور للمستخدمين ومشاركتها.” وأكمل “نعرف أن الصور التي يشاركها المستخدمين مهمة، لذلك سنستمر بتوفير حلول لمشاركة تلك اللحظات على تطبيق فيسبوك نفسه.”

الجدير بالذكر أن الصور المتواجدة على تطبيق Moments يمكن رفعها ضمن ألبومات على فيسبوك لكن يتم تعيينها بشكل تلقائي إلى خاصة بحيث لا يمكن مشاهدتها إلا من الشخص نفسه، لذلك يمكن لمستخدمي Moments الاستفادة من تطبيق الشركة الأساسي حول هذه النقطة.