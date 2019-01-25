إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى الكنيسة القبطية

في حادثة غير مسبوقة أقدم شاب في منتصف العقد الثاني من العمر على الانتحار بالسقوط من أعلى قمة في الكنيسة القبطية بالأبيض.

وتفاجأ أشخاص كانوا موجودين بالكنيسة بالشاب وقد اعتلى الكنيسة الأمر الذي أثار الرعب في المكان.

وسارع القسيس بالكنيسة في إبلاغ شرطة الدفاع المدني بالمنطقة بشروع الشاب في الانتحار والتي خفت للمكان وتمكنت من إنزاله وإنقاذه من الموت المحقق.

فيما دون ضده في ذات الأثناء بلاغًا بالشروع في الانتحار ومخالفة أحكام المادة”133″ من القانون الجنائي بقسم شرطة الأوسط محلية شيكان.