فيفو تكشف عن هاتف "Apex 2019" بدون أي منافذ وأزرار

أعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتف أخر بأبعاد مستقبلية بعد إطلاقها العام الماضي هاتف بشاشة كاملة دون وجود كاميرا أمامية تقليدية، حيث كشفت النقاب عن هاتفها الجديد Apex 2019 والذي يأتي بدون أي منافذ أو أزرار تقليدية بوجود جميع التقنيات عن طريق اللمس والاتصال اللاسلكي.

وقالت الشركة إنها ستكشف تفاصيل الهاتف في كونغرس الهواتف العالمي MWC 2019 الشهر القادم في برشلونة. وهو الحدث الذي يأتي بالتزامن مع إطلاق سامسونج لأحدث هواتفها من سلسلة S، وكذلك إل جي وغيرها من الشركات الرائدة في المجال.

الهاتف يأتي بشاشة كاملة دون احتوائها على كاميرا أمامية ولا يوجد أي تفاصيل فيما إذا كان الهاتف سيدعمها عن طريق تقنية أخرى، لكن الهاتف سيحتوي على بصمة مدمجة في الشاشة تقول فيفو أنها تغطي معظم الشاشة. أما الكاميرا الخلفية فهي تأتي بعدستين عموديتين في الوسط يتواجد فلاش أسفلهما وكذلك ما يبدو أنها سماعة في الجهة السفلية.

ربما الغريب في عدم وجود أي منافذ، لكن الشركة تقول أن عملية نقل البيانات ستتم لاسلكيًا كما هو الحال مع الشحن والذي بدأ ينتشر بتقنيات مختلفة.

أما الشيء المميز فهو دعم Apex 2019 لتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G عن طريق مودم كوالكوم X50 5G بجانب معالج سنابدراغون 855، كما أن الهاتف سيحتوي على 256 جيجابايت مع ذاكرة رام 12 جيجابايت.