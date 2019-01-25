بعد منعها من دخول مصر بسبب قضية آداب.. مطربة شهيرة تطالب بإلغاء القرار!

ناشدت المطربة فلة الجزائرية، الجهات المسئولة في بلادها بالتواصل مع مصر لإلغاء قرار منعها من الدخول البلاد، على خلفية إدرج اسمها في كل المطارات والموانئ، بسبب اتهامها في قضية آداب في عام 1996.

وقالت "فلة" في اتصال هاتفي بإحدى القنوات الفضائية: "عشمي كبير في المسئولين الجزائريين أن يساعدوني في دخول مصر"، مضيفة "أريد أن أعود لمصر معززة مكرمة كأي جزائرية حرة".

وعلى نحو آخر حرصت فلة الجزائرية على العودة لجمهورها بمصر من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان "مسألة كرامة" والتي تعاونت فيها للمرة الأولى مع الشاعر المصري محمد أبو القاسم محمد ، وتشاركا في تلحين الأغنية التي تنتمي للون الطربي التي تتقنه سلطانة الطرب العربي بجدارة، وتوزيع: نادر زلزلي.

وأشارت الجزائرية أنها قامت بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب بالعاصمة اللبنانية بيروت، وستطرح على القنوات الفضائية خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تتمنى أن تنال إعجاب الجميع خاصة محبيها في مصر الذين ينتظروها بشغف.

وتقول كلمات الأغنية :" يا سيدي شرفت و نورت لا عتاب لا ملامه اتقدرت و لا قدرت و دي مسألة كرامه ده اللي حبنا حبيناه و اللي يكرهنا كرهناه و اللي يخرج من حياتنا نقل له مع السلامه".

وقبل أيام تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر خلال المطربة فلة الجزائرية وهي مرتدية الحجاب وتردد الأذان باللهجة الجزائرية.

وعلقت الفنانة الجزائرية على الفيديو قائلة: "حبيبت أوريكم الأذان بتاعنا باللهجة الجزائرية" ورددت جزءًا من الأذان.

ولم تسلم فلة، من الهجوم عليها بسبب عدم ملائمة طلاء أظافرها مع الموقف ورفعها الأذان، كما يرى البعض أنه لا يجوز للمرأة أن ترفع الأذان.

ومؤخرًا كشفت الفنانة فلة الجزائرية، عن قصة الحب التى جمعتها بالمطرب الجزائري الشاب خالد فى بداية مشواره الفني.

وخلال حلولها ضيفة فى إحدى البرامج على قناة "جزائرية"، عرضت مذيعة البرنامج "مقطع" فيديو شاركت خلاله فلة الشاب خالد الغناء، لتدخل بعدها الأولى فى نوبة بكاء شديدة.

وكشفت خلال البرنامج عن تفاصيل قصة حبها للشاب خالد فى ذلك الوقت، بينما لم توضح سببا وراء الفراق.

من جانبه نشر الشاب خالد، صورة برفقة زوجته، عبر "إنستجرام"، عقب تصريحات فلة،

وعلق على الصورة قائلًا: "‎حبى الأول أول وأخر زواجي هى نور حياتي زوجتي من أعطتنى أجمل 5 أطفال الذين قدموا لى أيضا متعة وفرحة الاستمرار فى إعطاء السعادة لجمهورى.. أحبك يا سميرة".

وعلى جانب آخر ذكرت فلة في تصريحات سابقة لها، أنه بعد سنوات الخلاف بينها وبين لطيفة، لم يتدخل للصلح بينهما سوى النجمة اللبنانية هيفا وهبي التي نجحت في جمعهما أخيرًا.