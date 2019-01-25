واصلت الخرطوم الوطني نتائجها القوية وكسبت الوادي نيالا بثلاثية نظيفة تبادل أحرازها يوناس ومحمد المصطفي وشارلي وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الخرطوم. ويأتي ذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز لحساب الجولة الثانية بهذه النتيجة ارتفع الخرطوم الى 13 نقطة وتجمد الوادي في 14 نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم الوطني يكتسح الوادي بثلاثية في الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.