بشة يفاجئ الجميع ويغادر إلى بلد أوروبي

أفصح مصدر مقرب من لاعب الهلال بشة عن وجهة اللاعب المحتملة، وقال أن قرار بشة غير مفاجئ، مشيراً إلى ان رئيس الهلال احيط علماً بالقرار منذ فترة ليست بالقصيرة، ولفت المصدر النظر إلى ان بشة لن يبتعد عن كرة القدم كثيراً، مشيراً إلى ان وجهة اللاعب القادمة هي التحليل الرياضي، حيث يطمح بشة في الظهور على أكبر القنوات الرياضية مستفيداً من تجربته كلاعب كرة في عدد من الاندية ابرزها الموردة والهلال الذي بقي فيه اللاعب لاكثر من 10 اعوام.

وأكد المصدر بمغادرة بشة المرتقبة للمملكة العربية السعودية، ومنها إلى احدى الدول الاروبية يرجح انها ” ايرلندا” لاجل اخذ كورسات في التحليل الرياضي، قبل ان يعود وينضم اللاعب إلى احدى القنوات الرياضية المعروفة.

يشار إلى ان رئيس الهلال اشرف الكاردينال، اعلن قبول اعتزال اللاعب بناءً على الحيثيات التي قدمها، مشيراً إلى انهم يتمنون التوفيق للاعب في مسيرته القادمة باعتبار أنه واحد من ابناء الهلال المخلصين.