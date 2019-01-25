الحكم بالإعدام في جريمة قتل بولاية بور (تفاصيل)

أصدرت المحكمة العليا في مدينة بور في ولاية جونقلي بجنوب السودان، يوم الاثنين، حكماً بالإعدام شنقاً على رجل مدان بالقتل.
وفي حديثه لراديو تمازج يوم الخميس، قال القاضي جون ييل أليو ، إن المحكمة نطقت بالحكم الأخير للمتهم أكوي ديار وقد حكم عليه بالإعدام شنقا بعد إدانته بقتل مديت مجوك.
وقال القاضي جون ييل إن المتهم حكم عليه بالإعدام شنقاً بموجب المادة 206 من قانون العقوبات.
وأضاف ييل ، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المحكمة العليا في جونقلي، أنه أمام المدان 14 يوماً للاستئناف.
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