مقتل 10 من حركة عبد الواحد لهذا السبب

لقي أكثر من 10 قيادات بحركة “عبد الواحد محمد نور” مصرعهم، فيما جرح 16 آخرين إثر مواجهات عنيفة نشبت داخل الحركة بجبل مرة مطلع الأسبوع الجاري.

وقال القيادي المنشق من الحركة “آدم صالح” إن الصدامات داخل الحركة ما زالت مستمرة بين مجموعتي “قدورة” و”مبارك ولدوك” المتناحرتين على السلطة داخل الحركة.

وأوضح أن مجموعة “مبارك ولدوك” التي تتبع للمستشار المقتول “عثمان الزين” قامت بالهجوم على “صالح برسو” قائد الدعم العاجل بحركة “عبد الواحد” وقتلت عدداً من الأفراد التابعين له وللقائد العام “قدورة”.

وتوقع “صالح” أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من المواجهات الدامية بين الأطراف المتصارعة بحركة “عبد الواحد”.