الخرطوم تستضيف مؤتمر ومعرض السودان الدولى الرابع للتعدين 18 فبراير المقبل

أعلن وزير النفط والغاز والمعادن السودانى الدكتور أزهرى عبد القادر أن الخرطوم سوف تستضيف مؤتمر ومعرض السودان الدولى الرابع للتعدين فى الفترة من 18-20 فبراير المقبل بقاعة الصداقة الرئاسية.

وأوضح عبد القادر ، فى تصريحات صحفية ، أن المؤتمر والمعرض سوف يعقدان بمشاركة نحو 75 شركة محلية وعالمية تمثل 40 دولة حول العالم.

وأشار إلى استفادة السودان من إقامة المؤتمر فى صقل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة، منوها بأن وزارته تستقبل ما لا يقل عن 5 شركات أسبوعيا تعلن رغبتها فى الاستثمار بقطاع المعادن والنفط، مطالبا بحفظ حق الأجيال القادمة فى المعادن الناضبة (الذهب، النفط(.

وفى سياق متصل ، منحت الحكومة السودانية شركة بيلاروسية مربعين للاستثمار فى مجال تعدين الذهب ، وقال وزير الدولة بوزارة النفط والمعادن، عوض النيل ضحية، فى تصريح صحفي، إن مباحثات عقدت اليوم الخميس بالخرطوم بين وزارته ووزارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة فى جمهورية بيلاروسيا، لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خاصة فى مجال تعدين الذهب.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماعات متابعة ما تم الاتفاق عليه فى السابق ، منوها إلى منح إحدى الشركات البيلاروسية مربعين للتعدين عن الذهب، إلى جانب الاهتمام باستخدامات التكنولوجيا البيلاروسية فى استخلاص الذهب.

وكشف عن انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين خلال شهر أبريل المقبل فى بيلاروسيا، يصحبها زيارة لخبراء من هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية إلى بيلاروسيا، بهدف تنشيط مجالات التعاون بين البلدين.