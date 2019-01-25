مازدا يبدأ مهامه رسمياً مع نادي حي الوادي نيالا

من المنتظر أن يبدأ مدرب حي الوادي نيالا الجديد، محمد عبد الله مازدا، مهمته رسميًا بالإشراف على مباراة الفريق أمام الخرطوم الوطني في مسابقة الدوري الممتاز.
وبحسب مصدر مقرّب من راعي الفريق، أسامة عطا المنان، وفقاً لباج نيوز، فإن كلّ الترتيبات اكتملت بعد أنّ تمّ الاتفاق على كل بنود العقد.
يذكر أن حي الوادي نيالا يحتّل المركز الثاني في روليت المجموعة الأولي برصيد”14″ نقطة.
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