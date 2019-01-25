وزيرة التجارة السعودي: المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه

استقبل السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ببيت الضيافة مساء امس وفدا وزاريا سعوديا بعث به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تضامنا مع السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد ماجد القصبي وزير التجارة السعودي في تصريح صحفي أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين أكد ان أمن السودان أمن للملكة واستقراره إستقراراً لها وان السودان أحق باي علاقة معها من اي دولة أخري. وشدد وزيرة التجارة السعودي علي ان المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديرا لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيين في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

ولفت سيادته إلي أن السعودية قدمت اكثر من 23 مليار ريال ثمانيه منها في الأربع سنوات الاخيرة مشيرا إلي أن ذالك جاء من باب الواجب وان هناك برامج تنموية وقروض واستثمارات درست واخري قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين.

وضم الوفد الوزاري السعودي كل من نبيل العامودي وزير النقل ود. أحمد قطان وزير الدولة بالخارجية وماجد القصبي وزير التجارة.

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