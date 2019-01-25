رئيس الجمهورية يؤكد متانة العلاقة بين بلاده والاردن

أكد السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير متانة وآزلية العلاقات بين السودان والاردن وحرص السودان علي تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
ووجه سيادته لدي لقائه مساء امس الفريق أول ركن محمود فريحات رئيس الأركان المشتركة الأردني بحضور رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبد المعروف بتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات العسكرية لتكون نموذجا للدول الشقيقة.
وشدد رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبد المعروف في تصريح صحفي علي رغبة البلدين في تطوير التعاون وتعزيز الروابط في العمل الأمني والاستخباراتي ومكافحة الإرهاب والتصنيع الحربي.
وقال إن الإرادة السياسية لقيادة البلدين ترعي التعاون العسكري في ظل التعقيدات التي تحيط بالاقليم ومنطقة البحر الأحمر بما يحفظ أمن الأمة العربية.
واوضح رئيس الاركان المشتركة الأردني ان المباحثات بين البلدين ركزت علي التعاون الطبي والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب.
واثني سيادته المستوي المتطور الذي وصلت اليه علاقات البلدين في كافة المجالات والمجالات العسكرية بوجه خاص مشيرا إلى أن نتائج ذلك ستظهر في الأيام القادمة.
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