عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة 25 يناير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- النيابة: وفاة 29 في الاحتجاجات الاخيرة

- سفير السودان بافريقيا الوسطى يقدم اوراق اعتماده

- السعودية تؤكد دعمها لأمن واستقرار السودان

- السفارة السودانية بواشنطن تحتفل بعيد الإستقلال

- انطلاقة جولة المبادرة الافريقية للسلام بافريقيا الوسطى

- ورشة الحوافز التشجيعية لتحويلات المهاجرين تصدر توصياتها

- أحمد سعد يؤكد اهتمام الدولة بأعمال الحج والعمرة

- وزير الصناعة والتجارة يبحث تفعيل دور الجمعيات التعاونية بالأحياء

- مباحثات سودانية بيلاروسية بشأن الاستثمار في الذهب

- الفريق هاشم: الزراعة الحل الحقيقي للنهوض بالولاية

- وزارة الصحة: نقص المغذيات الدقيقة أكبر المهددات لصحة الأطفال

- مجموعة الزبير العمانية للبترول ترغب في الاستثمار

- الجمارك تدعو لسرعة إجراءات تخليص البضائع

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- جنوب كردفان: زيادة المساحات الزراعية إلى (500) ألف فدان

- تنمية الخرطوم تجيز مشروعات تمليك مخابز شعبية للأسر الفقيرة

- السفير القطري يؤكد وقوف الدوحة مع الخرطوم لتجاوز أزمتها الإقتصادية

- أكاديمية الدراسات الأمنية تستقبل مديرها الجديد بروفسير حسن الحاج علي وتكرم د. الملثم

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- والى البحر الأحمر يجدد دعم ورعاية حكومته لبرامج ومشروعات الشرطه الشعبية بالولاية

- الفريق شرطة د. أبوبكر أحمد الشيخ يلتقي بهيئة القيادة والإدارة لشرطة الولاية

- معتمد بورتسودان يؤمن على الدور الذى تتطلع به الغرفه التجارية فى جميع مناحى العمل

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- مجلس تشريعي الولاية يجيز ميزانية البرامج والاداء لهذا العام

- رئيس المؤتمر الوطني بمحلية فوربرنقا محمد عمر الفضيل يكشف عن موعد انطلاق البناء بالمناطق التنظيمية مطلع الاسبوع القادم

- فريق هندسي من شركة الجنيد للأنشطة المتعددة قسم الإنشاءات يصل الي محلية فوربرنقا لبناء وتأهيل المسجد العتيق

- مدير ادارة الاعلام والعلاقات العامة محي الدين زكريا يبين ان الزيارة المرتقبة لوزراء الدولة بالمالية والعدل والتجارة والصناعة ووزير التجارة التشادي بغرض التوقيع على برتكول التجارة الخارجية وفتح النقاط الجمركية

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- مؤتمر وزراء الانتاج والموارد الاقتصادية بالولايات يختتم اعماله ويصدر توصياته

- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الابيض يلتقي وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية

- رئيس المؤتمر الوطني بمحلية كوستي معتمد المحلية يخاطب مؤتمر منطقتي ام هاني وكوستي شمال

- معتمد محلية كوستي يؤكد ان المحلية تبذل جهودا مقدرة في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين

- معتمد محلية الجبلين رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية يخاطب مؤتمر منطقة الجبلين التنظيمية

- ادارة النقل العام بولاية النيل الابيض تضع ضوابط تنظيمية مشددة لصرف الوقود للمركبات العامة والملاكي

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الوالى بالانابة يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بمحلية كتم ويؤكد اهمية التعليم في تطوير وتنمية المجتمع

- وزيرة المالية والقوى العاملة تتعرف على سير العمل بمسجدى الفاشر العتيق والفكى سليمان وتوجه بضرورة الاسراع بتكملة العمل بالمسجد العتيق

- وزير التربية والتعليم يبحث مع معتمد محلية ام كدادة مجمل الاوضاع والقضايا الخاصة بالعملية التعليمية والثقافية والرياضية والارشاد

- رئيس المجلس الأعلى لتعزيز السلام الاجتماعي يبحث مع وفد نازحي جنوب الفاشر سبل تعزيزعملية العودة الطوعية وتوفير الخدمات..

- وصول آليات مشروع (زيرو عطش) القادمة من الخرطوم

شبكة الشروق نت

- النيابة: وفاة مواطن وارتفاع حصيلة القتلى إلى 29

- السعودية تؤكد على عدم تأخرها عن دعم السودان

- الخرطوم: العلاقة مع الدوحة لن تعكر صفوها أية متغيرات

- منح بيلاروسيا مربعين للاستثمار في تعدين الذهب

- متولي: تنزيل "حوافز وامتيازات" المغتربين تدريجياً

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- والي شمال كردفان يؤكد ان القدرة وإرادة القيادة وتماسك الشعب يعبر بالبلاد للامام

- "بقعة القرآن" سراج تعلن إستقبال رئيس الجمهورية دعماً وسنداً لوحدة الصف

- المراقبون والخبراء الاقتصاديون يؤكدون ان طريق الصادرات نافذة جديدة للحراك التجاري بين مناطق الانتاج والمستهلك

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان يصدر عددا من القرارات التي قضت بإعفاء معتمدي محليات الفولة والميرم وغبيش ومعتمد شئون الرئاسة بخيت ديبس حلو

ـ والي الولاية يصدر قرارا بتعيين الهادي عبدالماجد احمد معتمدا لمحلية الدبب ومحمد عمر البدين النور معتمدا لمحلية الميرم وبخيت ديبس حلو معتمدا لمحلية الفولة بجانب تكليفه بالاشراف على محلية السنوط الى حين اشعار اخر

ـ الاجهزة الامنية بمحلية الميرم الحدودية مع دولة جنوب السودان تمكنت من ضبط خمسة عشرة شاحنة كبيرة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستراتيجية المهربة الى دولة جنوب السودان

ـ والي غرب كردفان يقول إن المواد المهربة عبر الولاية الى دولة جنوب السودان تتمثل في الدقيق والسكر والزيوت والوقود بجميع مشتقاته

ـ جامعة السلام تعلن عن إستئناف الدراسة والامتحانات بعدد من الكليات

‏ أخبار قناة الملاعب

- المريخ الفاشر ينتصر على الهلال العاصمي بهدفين لهدف باستاد الهلال

- الخرطوم الوطني يتغلب على حي الوادي نيالا بثلاثة أهداف باستاد الخرطوم

- الأمل عطبرة يفوز على الموردة العاصمي بهدفين باستاد عطبرة