إصابة طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في القدس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تعرض طفل فلسطيني مساء الخميس، لإصابة “خطيرة” برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي مدينة القدس المحتلة، بحسب مصدر طبي.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان، أن الطفل يبلغ من العمر 15 عامًا (لم يذكر اسمه)، وأصيب في ظهره بالرصاص الحي، قرب مخيم شعفاط.

وأضاف البيان أن طواقم الإسعاف نقلت المُصاب إلى مستشفى “هداسا هآر هتسوفيم” الإسرائيلي، في قرية العيسوية شمالي القدس، واصفًا جراحه بـ”الخطيرة جدًا”. الاناضول

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