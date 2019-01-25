عبد الملك الحوثي يطلق تصريحات هامة جدا

شهاب محمد - الخرطوم - عبد الملك الحوثي

الخليج 365:

أكد زعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن القدرات العسكرية في مسار النمو والتطور على كل المستويات برا وبحرا وجوا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة “المسيرة” الناطقة باسم جماعة “أنصار الله” “العدو يبذل أقصى جهد لأنه يشعر بحالة إحباط نتيجة عدم تمكنه من احتلال بلدنا وهو يرى المواقف العظيمة لأبناء شعبنا”.

وأضاف بأن “العدو تعب في هذا العدوان وقد تكلف خلاله الكثير وسمعة النظام السعودي هي الأسوأ في العالم وأن النظام السعودي وصل للخزي والفضيحة والسمعة السيئة وبات الإجرام والطغيان سمته في العالم”.

وأكد الحوثي الاستعداد لإحلال السلام في اليمن قائلا “حاضرون للسلام المشرف وأثبتنا هذا في السويد مؤخرا وفي كل الجولات السابقة”.

وحذر زعيم “أنصار الله” من “سعي العدو لاستخدام كل الأساليب لإضعاف إرادة أبناء بلدنا في التصدي للعدوان”.

وأضاف “العدو يحرك أبواقه على مواقع التواصل والقنوات وعبر عناصر في الساحات من أجل إثارة الشك عند شعبنا في خيار الصمود والمواجهة”.

وتابع “الأعداء يركزون على جوانب الإفساد النفسي والأخلاقي وإشغال الناس بقضايا هامشية وبالنزاعات من أجل إبعادهم عن الموقف الأساسي”.

وذكر زعيم “أنصار الله” أن “هناك أدوارا تنفيذية إسرائيلية في العديد من الأحداث التي جرت خلال العدوان على اليمن وأن المؤيدين للعدوان ولو بالكلمة هم شركاء في جريمة سفك دماء الشعب اليمني”.

وأشاد بدور عناصر وضباط الجيش الموالي للجماعة، بأنه “كان لهم موقف تاريخي في مواجهة العدوان سيخلده التاريخ وتتناقله الأجيال”.

وحث الحوثي “الشعب اليمني على التحلي بالمزيد من الوعي في مواجهة العدوان وأن يستمر بالتصدي له”.