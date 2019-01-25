شاب يقدم على طعن طليق خالته في الحاج يوسف

اقدم شاب بالاعتداء على طليق خالته في الحاج يوسف طعنا على خلفية خلاف حاد نشب في منزل الطليقة .
ووفق جريدة المجهر فقد اصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف ،برئاسة القاضي “حسن سيد حسين” ،حكماً قضى بالغرامة مبلغ (500) جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن (3) أشهر في مواجهة شاب سبب الأذى الجسيم لطليق خالته بالسكين، أثناء نقاش دار بينهما ،عند حضور الشاكي إلى منزل طليقته وذلك بمنطقة “دار السلام”بالحاج يوسف. بجانب ذلك أمرت المحكمة المتهم بدفع مبلغ (100) جنيه تعويضاً للشاكي قيمة تكاليف العلاج .
وحسب الاتهام أن الشاكي دون بلاغاً بقسم الشرطة جاء في مضمونه أن نقاشاً دار بمنزل طليقته بينه وأبناء شقيقة مطلقته ، وأثناء ذلك قام المتهم بأخذ السكين وأصابه على يده عليه تم القبض على المتهم ومن خلال التحري دون في مواجهته بلاغ تحت المادة (142)من القانون الجنائي الأذى البسيط.
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