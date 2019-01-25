ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الجمعة 25 يناير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الجمعة 25 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة أخبار اليوم

الشرطة تعلن فض تظاهرات متفرقة بالعاصمة وولايات ووفاة (٢) بالخرطوم .

النائب العام : إرتفاع المتوفين في الاحتجاجات بكافة الولايات الى (٢٩) .

خادم الحرمين يبعث وفداً رفيعاً للقاء البشير ويؤكد : إستقرار السودان من إستقرار المملكة .

مشاركة امريكية رسمية ودبلوماسية في احتفال سفارة السودان بواشنطن بذكرى الاستقلال .

صحيفة الوطن

قتيلان وجرحى في احتجاجات واسعة بالعاصمة و الولايات

اتحاد “علماء المسلمين” يحذر من جر السودان للمجهول

الحكومة: شرعنا في ملاحقة محرضين على التظاهرات عبر “الإنتربول”

منح بلاروسيا مربعين للاستثمار في تعدين الذهب

المجهر السياسي

“البشير” يستقبل وفدًا سعوديًا رفيعًا ضم”3″ وزراء

اللجنة العليا للتحقيقات: ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى”29″ مواطنًا

“علي عثمان”: “البشير” غير متشبت بالسلطة ونرفض حل المشاكل عبر إسرائيل

“متولي”: تنزيل حوافز المغتربين تدريجيًا

اليوم التالي

النيابة تعلن سقوط أحد الضحايا في تظاهرة العباسية

معتز: أزمة السيولة ستحل خلال”10″ أيام

مأمون: إجراءات قانونية عبر الإنتربول لملاحقة المحرضين

الحكومة:”سياسيون” وراء دعوات التظاهرات واحتجاجات في الخرطوم وعدد من المدن

حمدي:”7″ مليارات دولار تدخل البلاد عبر تجارة العملة سنويًا

الأخبار

لجنة التحقيقيات تكشف التفاصيل والحكومة تلاحق المحرضين بالأنتربول

إنقاذ شاب شرع في السقوط من أعلى الكنيسة القبطية

البشير يبحث انطلاق مفاوضات”بانغي” بالخرطوم

لجنة الأمن ببورتسودان تكشف تفاصيل الاشتباكات بين الجيش والأمن

رئيس الوزراء: أزمة السيولة ستحل خلال “10” أيام

السوداني

السعودية: لن نتأخّر عن دعم السودان

رئيس الوزراء يعد بحل مشكلة السيولة خلال”10″ أيام

النيابة العامة: مقتل”29″ شخصًا في الاحتجاجات

العاهل السعودي: أمن السودان أمن للمملكة

الجمارك: رجال الأعمال ينظرون إلينا كجهة جباية

مقتل فرد تابع للأمن في اشتباكات مع الجيش ببورتسودان

الانتباهة

الاحتجاجات تحصد”29″ قتيلاً

علي عثمان: حديثي عن”الكتائب” موجه للشيوعيين والسياسيين

المحبوب عبد السلام: ما يحدث الآن حراك وعي شباب وصراع أجيال

الصحة الاتحادية:” الجوع الخفي” أكبر مهدد لصحة الأطفال

متلاعب بأموال الدواء يستولى على”5.5″ مليون درهم

تاجر يبلغ عن سرقة هواتف من حقيبته بالمطار

الصيحة

معتز موسى يعلن حل أزمة السيولة خلال”10″ أيام

الحكومة تلاحق مروجي”أخبار كاذبة” عبر الإنتربول”

“علماء المسلمين” يحذر من جر السودان إلى مستقبل مجهول ويطالب بمعاقبة الفاسدين

النيابة العامة: ارتفاع وفيات الاحتجاجات إلى”29″ شخصًا

التيار

النيابة تكشف عن تقرير جديد لضحايا التظاهرات

المركزي يدلي بتفاصيل”13″ عملية لمتهم بالتلاعب في أموال الأدوية

تطورات مثيرة في قضية التجسس

مطرف صديق: البشير لم يصف المتظاهرين بالمرتزقة

الحكومة تمنح بلاروسيا مربعين للاستثمار في تعدين الذهب

بنك السودان يكشف عن تفاصيل”13″ عملية لمتهم بالتلاعب بحساب الأدوية

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني