الخرطوم: دعا تجمع المهنيين السودانيين، وثلاث تحالفات معارضة، لتنظيم مظاهرات عامة، وأداء صلاة الجمعة في الساحات العامة؛ وذلك عقب الإعلان عن سقوط قتلى في احتجاجات شهدتها الخرطوم ومدن وقرى، الخميس.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، فجر الجمعة، عن تجمع المهنيين (مستقل يضم أطباء ومهندسين ومعلمين وأساتذة جامعيين)، وتحالفات “نداء السودان” و”الإجماع الوطني” والتجمع الاتحادي المعارض”.

وقال البيان “على طريق الإضراب السياسي، والعصيان المدني، وفي إطار تصاعد وشمول وتمدد انتفاضة الحسم والظفر هاهو الشعب يتقدم”

وأضاف “ويؤكد الشعب تصميمه على المضى لآخر الشوط في معركته؛ لإسقاط النظام، ولو اقتضى الأمر بذل مزيد من التضحيات الغالية”.

وذكر التجمع أنه “في إطار تنظيم الحراك يقدم برنامج الأسبوع المقبل، بالدعوة لمظاهرات عامة، وأداء صلاة الجمعة في الساحات العامة(بمختلف المدن)، على أن يعقبها غداً السبت مظاهرات ليلية في المدن والأحياء”.

وأضاف “وأن يكون يوم الأحد(المقبل) اعتصامات في ميادين تعلن لاحقا، ووقفات احتجاجية للجاليات(السودانية) أمام سفارات السودان(بالخارج) ومقار الأمم المتحدة(في البلدان المختلفة)”.

وأشار أن يوم الإثنين سيكون لمواكب الريف، والثلاثاء لمواكب الشهداء، والأربعاء حدده التجمع ليكون للاعتصامات وفق البيان.

كما حدد التجمع أن يوم الخميس القادم سيكون موكب الزحف الأكبر من كل مدن وقرى السودان.

الاناضول

كانت هذه تفاصيل خبر تبدأ بعد صلاة اليوم الجمعة .. تجمع المهنيين يكشف في بيان عاجل تطورات الاسبوع المقبل والمواكب القادمة بينها موكب الزحف الأكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.