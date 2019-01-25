مدني ترهق الأجهزة الأمنية وتظاهرات الأحياء تستمر

الخرطوم- التحرير:

أرهق ثوار وثائرات مدني الأجهزة الأمنية الخميس (24 يناير 2019م)، وأشعلوا مظاهرات في الأحياء: الحلة الجديدة والنار تزيدها، والمدنيين، وبانت، والقبة، وجزيرة الفيل، وأم سنط، والشكابة، وفداسي، كما خرج موكب هادر بالهتاف في السوق الكبير.

وقال رواد التواصل الاجتماعي: “مدني تستنشق عبير البمبان في كل حي وبيت”، لكثرة إطلاق الشرطة القنابل المسيلة للدموع، ولم تكتف بذلك بل أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في الحلة الحديدة. بينما كانت النساء تزغردن، والأمهات يقدمن المياه الباردة، والخل والخميرة لتقليل تأثير البمبان على المتظاهرين والمتظاهرات.

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