حكومة السودان تكشف عن مفاجأة خلال 10 أيام

قال رئيس مجلس الوزراء السوداني، معتز موسى، إن الحكومة السودانية ستعلن عن مفاجأة للشعب السوداني، خلال 10 أيام.

وأوضح موسى أن المشكلات السودانية الراهنة تتمثل في تحديات أربعة، في مقدمتها ندرة الأوراق النقدية المالية، بجانب شح الوقود والخبز والدواء، نتيجة للضغوط التي تعرض لها الاقتصاد السوداني، وأشار إلى أن أزمة السيولة ستحل خلال (10) أيام؛ بحسب صحيفة “الشروق”.

وأكد أن الدولة بدأت في وضع التدابير اللازمة لحلحلة المشكلات الراهنة، بالشروع في طباعة النقود من فئة الـ(100) جنيه التي دخلت الإنتاج، وفئة الـ(200) جنيه التي ستظهر نهاية الشهر الجاري، وفئة الـ(500) جنيه ستظهر منتصف الشهر المقبل.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء السوداني أن الوصول إلى حلول ممتازة لأسعار الأدوية وفي مجال الخبز، وخاطب معتز لقاء ثقافياً نظمه المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم، لتمليك الحقائق والمعلومات حول الوضع الراهن، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمعالجة المشكلات المتعلقة بالقضايا المعيشية كافة، لتخفيف العبء عن المواطن.

وأضاف معتز موسى أن هنالك تحدياً كبيراً ضخماً بأن تدعم الدولة الخبز في اليوم بـ(70) مليون جنيه، ومبلغ ترليونين و(100) مليار جنيه في الشهر، مبيناً أن هنالك تسرباً وتهريباً كبيراً وتحويلاً لأغراض الدقيق الأخرى، بالإضافة إلى أن الدولة تشتري الوقود سنوياً بملياري دولار.

وأكد رئيس الوزراء السوداني اهتمام الدولة بعمل إحصاءات دقيقة للجهات المدعومة، بهدف تحسين بيئة التعليم والمستشفيات وتشغيل الشباب، باستهداف المعالجة والقضاء على كل القضايا الخاصة بتشوهات الوقود والدقيق، والذهاب لعملية تصنيع محلي للأدوية، لسد الفجوة وتقليل نفقات التكلفة، مؤكداً أن الأزمة عابرة في اقتصاد الدولة، واعداً بأنهم يسعون بألا تتكرر.