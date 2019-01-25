بالفيديو مظاهرات السودان اليوم 37 .. مدن وأحياء السودان تتفجر براكين غضب امس الخميس .. مواكب في كل أحياء العاصمة

ارتكبت قوات الأمن صباح ومساء امس الخميس 24 يناير 2019م مجزرة كبيرة في حق المتظاهرين العزل الذين خرجوا في كل مدن السودان وخاصة الخرطوم التي خرجت جميع احيائها في مواكب هادرة وكان تعامل القوات الأمنية معهم هي استخدام الرصاص الحي حيث سقط شهيدين في الخرطوم ففي استشهد الطالب محجوب تاج السر محجوب الذي يدرس بالمستوى الثاني في كلية الطب البشري جامعة الرازي يسكن الصحافة الذي توفي إثر تعرضه للتعذيب الشديد في معتقلات النظام من قبل أفراد جهاز الأمن . كما استشهد الطالب الجامعي عبد العظيم بابكر الذي يبلغ من العمر حوالي 22 عاما إثر رصاصة مباشرة أعلى الصدر يسكن امبدة الحارة ١٦ جنوب محطة شوشو سوق ام دفسو القديم (مرفق بيان لجنة أطباء السودان المركزية أسفل هذا التقرير) (مرفق فيديوهات)، ولم تكتف القوات الأمنية بإطلاق الرصاص بل عمدت على دهس المواطنين بسيارات الدفع الرباعي التي تستغلها مما أدى لوقع اصابات خطيرة وسط المتظاهرين وهو سلوك غريب ودخيل ينم على عدم اخلاق وعدم مسئولية وهي التصرفات ستزيد الشعب اصرارا على مواصة النضال والصمود ضد هذه الطغمة الفاسدة الباغية وقد أصدر تجمع المهنيين بيانا ترحم فيه على الشهداء وتمنى عاجل الشفاء للجرحى وأكدعزمه على مواصلة التظاهرات الليلية وحماية القرى والأحياء والمدن () ، وفي مدني أيضا قامت قوات ألأمن باستخدام الرصاص في مواجهة المتظاهرين مما اسفر عن سقوط عشرات الجرحي بعضهم في حالة حرجة .

يذكر أن المظاهرات المطالبة برحيل النظام تواصلت لليوم السابع والثلاثين على التوالي رغم قمع السلطات الأمنية لها بالرصاص والعنف المفرط والاعتقالات الخميس 24 يناير 2019م خرجت جموع الشعب السوداني في العاصمة والأقاليم في مواكب ضخمة تهتف بالحرية والسلام والعدالة وتطالب برحيل النظام وقد خرجت معظم أحياء العاصمة تقريبا أما في بقية مدن السودان فقد خرجت مدينة بورتسودان، مدني، اربجي، سنار، عبري، المناقل، القضارف، قرية ام طلح ولاية الجزيرة، الشكابة ولاية الجزيرة، المسعودية، فداسي، كركوج (سنار)، المحيريبا، الصابونابي، الشبيراب.

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