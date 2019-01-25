وزير العمل السوداني ابوقردة يكشف عن قضية فساد حول فرص التدريب الخارجي

أكد وزير العمل والإصلاح الإداري، بحر إدريس أبو قردة، عدم جود تقرير مفصل حول تدريب العاملين في الدولة، وأقر أن وزارته استفادت العام الماضي من (823) فرصة تدريب في الخارج، لكن لم يكن بين المستفيدين موظف من الولايات أو الوزارات والمؤسسات الأخرى.

وقال أبو قردة خلال لقائه بإدراة جامعة السودان المفتوحة أمس، لو أخضعنا توزيع فرص التدريب الخارجي لتحليل ودراسة سنجد أن غالبيتها وًزعت عن طريق العلاقات “صاحبي وقريبي”.

وشدد على أن مراكز التدريب لا تعمل في الأطر المحددة لها لتلبية احتياجات الدولة، وقال “يجب أن تكون فرص التدريب الموفرة وفقاً لاحتياجات الدولة في المؤسسات المختلفة”، وأضاف: هناك سؤال ينتظر الإجابة حول هل هذه المراكز تعمل على جمع المال وتنسحب من الساحة أم إنها تقدم جرعات تدريبية حقيقية وتسهم في رفع قدرات العاملين”.

وتعهد أبوقردة بمراجعة كافة فرص التدريب المتوفرة لدى المركز القومي للتدريب لوضع استراتيجية شاملة للتعامل مع توزيع الفرص التدريبية لتتوفر لجميع العاملين بعدالة سواء كانت في الداخل أو الخارج.

ووعد أبوقردة بعقد لقاء بين الوزارة ومراكز التدريب في الجامعات للتنسيق معها لوضع معايير لضبط فرص التدريب التي لا تحظى بمتابعة.

وقال مدير جامعة السودان المفتوحة، بروفيسور عبد الرؤوف أحمد عباس، إن زيارة وزير العمل تأتي للتعرف على جامعة السودان المفتوحة، وأكد أن الجامعة لها مقدرة كبيرة في التعامل مع وزارة العمل في برامج إصلاح الدولة وفقاً للإمكانيات التي تتميز بها.

صحيفة الصيحة.