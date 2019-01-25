شاهد لحظة استقبال الطالب عاصم عمر بمنزله بعد الإفراج عنه

بهتافات وتكبير استقبلت أسرة الطالب عاصم عمر وعشرات من الشباب السودانيين، أمام منزل عاصم بأم درمان احتفالاً ببراءته، بعد إطلاق سراحه.

وبحسب كوش نيوز كانت محكمة جنايات الخرطوم شمال، أعلنت يوم أمس الثلاثاء براءة عضو مؤتمر الطلاب المستقلين عاصم عمر حسن المعتقل منذ أبريل ٢٠١٦م من تهمة القتل العمد الموجهة إليه بقتل شرطي إبان أحداث مقاومة طلاب جامعة الخرطوم لمخطط بيع الجامعة. وقررت إطلاق سراحه بعد ثلاثة أعوام قضاها في الحبس.

ووفقاً لمتابعات محررة كوش نيوز انطلق العشرات من أصدقاء عاصم، من القوى السياسية المختلفة وحزبه إلى منزل عاصم، قبل إطلاق سراحه. ورفعوا شعارات تطالب بالثورة والحرية.

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