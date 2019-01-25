بالصور.. اعتقالات فى صفوف المحتجين على تغيير اسم مقدونيا باليونان

اشتبكت قوات الأمن اليونانية، مع آلاف من المتظاهرين فى العاصمة أثينا، احتجاجا على الاتفاق الذى يغير اسم مقدونيا إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية".

وأطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الآلاف من المحتجين الذين تجمعوا خارج البرلمان فى العاصمة أثينا، كما أظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز، الشرطة تقوم باعتقال عدد من المحتجين.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان اليوناني، خلال جلسة عامة تفاصيل الاتفاق بين أثينا وسكوبى الذى تمّ توقيعه فى السابع عشر من شهر يونيو الماضى بإطلاق اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية" على الجمهورية البلقانية الصغيرة المجاورة لليونان.

ويوجد فى اليونان إقليم باسم مقدونيا وأكدت أثينا منذ أن ظهرت مقدونيا من أنقاض يوغسلافيا عام 1991، على أن هذا الاسم والذى يرجع للإسكندر المقدونى يعود إلى مقاطعة يونانية شمالية، تحمل نفس الاسم.