السعودية: لم ولن نتأخر عن دعم السودان

الخرطوم: باج نيوز

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، دعمها ومساندتها لأمن واستقرار السودان باعتباره جزءاً من أمن واستقرار المملكة.

والتقى البشير ببيت الضيافة بالخرطوم، مبعوث خادم

الحرمين الشريفين ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار على راس وفد وزاري سعودي ضم

احمد القطان وزير الدولة بالخارجية السعودية ونبيل العامودي وزير النقل.

وقال القصبي في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنه نقل

للرئيس البشير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير

محمد بن سلمان.

وأضاف القصبي أن خادم الحرمين الشريفين أكد أن أمن

واستقرار السودان جزء من أمن واستقرار المملكة، داعياً “للسودان بالأمن والاستقرار

وأن يصبح منصة نامية”.

وأضاف القصبي أن السودان دولة جارة وشقيقه ولها

علاقات تاريخية مع المملكة، مؤكداً انها احق بالعلاقة من اي دولة اخرى نظراً لقربها

وجوارها ولوجود أكثر من مليون سوداني يعملون بالمملكة ساهموا في نهضتها، مبينًا ان

رئيس الجمهورية المشير عمر البشير له علاقة شخصية بالملك وولي العهد.

واكد أن المملكة لم ولن تتاخر عن دعم السودان، وقال

“هناك فرص لزيادة التعاون تم التاكيد عليها وأن الايام المقبلة ستكشف عن المزيد”،

وتابع القصبي “السودان والمملكة شريكين تنمويين ولن نتأخر في المستقبل عن السودان”.

واوضح ان الزيارة تاتي ضمن توجيهات خادم الحرمين

الشريفين وولي العهد لتعزيز العلاقات بين البلدين وبحث وتطوير مسائل الاقتصاد والاستثمار

وتفعيل التبادل التجاري من خلال خطة عمل واضحة وزيارات لرجال الأعمال، مشيراً الى أن

المملكة قدمت للسودان اكثر من 23 مليار ريال 8 مليار ونصف منها في الاربع سنوات الأخيرة

وذلك من باب الواجب.

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