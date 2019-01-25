مبارك سلمان يتخذ خطوة جديدة تجاه أهلي مروي

الخرطوم: باج نيوز

قال المدير

الفني لأهلي مروي مبارك سلمان إنه سيواصل عمله مع فريقه بعد أن توقف بسبب قرار

لجنة الانضباط بإيقافه لمدة عام.

وكشف مبارك في تصريح لـ”باج نيوز” عن أن إدارة النادي أمنّت على استمراريته، شاكرًا المجلس على الثقة الكبيرة.

وأضاف”

سنكمّل المهمة، المجلس بدأ حل المشاكل التي واجهتنا في المرحلة السابقة، وقد

استعدنا أربعة لاعبين من مجموع ثمانية لاعبين كانوا متوقفين في الفترة

الماضية”.

وأوضح

مبارك سلمان أنه سيتقدّم باستئناف إلى اتحاد كرة القدم السوداني ضد قرار لجنة

الانضباط من أجل إلغاء عقوبة الإيقاف لمدة عام.

يذكر أن

أهلي مروي يتذّيل ترتيب أندية المجموعة الأولى بأربع أهداف في الدوري الممتاز.

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