إبراهومة: كنت واثق من فوز أهلي الخرطوم

الخرطوم: باج نيوز

أقرّ

المدير الفني لهلال الأبيض إبراهيم حسين بأنه كان واثقًا من فوز أهلي الخرطوم في

المباراة التي جرت بينهما”الأربعاء” في بطولة الدوري الممتاز، وذلك

للعمل الذي قام به مع فريقه السابق، واصفًا إياه بالضخم.

وقال

إبراهيم حسين في تصريح لـ”باج نيوز” إن الخسارة مؤلمة وقاسية، مبينًا أن

فريقه عانى من عدم الاستقرار بسبب تغيير المدربين.

وأضاف” هلال الأبيض فقد العديد من اللاعبين وأصحاب الخبرات في التسجيلات بقيادة نيلسون وسيسيه وأبكر وفيصل موسى لكن رغم ذلك نحن عازمون على تقديم الأفضل في المرحلة المقبلة”.

وأكّد

المدرب الشهير بـ”إبراهومة” أنه قادر على معالجة كلّ السلبيات، موضحًا

أن الفريق في حاجة إلى إعادة صياغة.

يذكر أن

هلال الأبيض كان قد خسر أمام الأهلي الخرطوم بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة

التي جرت”الأربعاء” ببطولة الدوري الممتاز.

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