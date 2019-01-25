رجل يبتكر قاذفة لهب للتخلص من الجليد أمام منزله (فيديو وصور)

سجل الرجل مقطع فيديو لنفسه بينما يوجه النيران بقوة نحو الجليد وللتى تذيب الجليد تاركة بقعة سمراء كبيرة أعلاه، وكشف الرجل عن قوة ابتكاره الذي يحرق خمسة جالونات من الوقود في العشر دقائق بينما يصيب خمسين قدما من الجليد ويذيبهم.
تظهر أيضا عبوة وقود الغاز موضوعة بجانب الرجل أثناء قذفه للهب، وتحدث الرجل عن ابتكاره الجديد قائلا إن حلم حياته منذ أن كان طفلا كان أن يمتلك قاذفة لهب وعندما كبر قرر تحقيق هذا الحلم وتصميم واحد حقيقي.
وأضاف أنه يكره الجليد ويحب إشعال النيران في الأشياء.
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