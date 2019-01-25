تشيلسي يتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية على حساب توتنهام

تأهل تشيلسي لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية على حساب توتنهام بعد الفوز عليه بركلات الترجيح في لقاء دور نصف النهائي من البطولة بعد انتهاء المباراة بهدفين لهدف بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز توتنهام بهدف دون رد. أحرز أهداف تشيلسي كانت وهازارد في الدقائق 27 و38، بينما أحرز هدف توتنهام لورينتي في الدقيقة 50، وحسم تشيلسي ضربات الجزاء لصالحه بنتيجة 4\1، ليتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد ومقابلة مانشستر سيتي.

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