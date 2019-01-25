أحمد أمين يسير على خطى أشرف عبد الباقى فى المسرح.. اعرف التفاصيل

يجرى الفنان أحمد أمين بروفات العروض المسرحية، المقرر انطلاقها 7 فبراير المقبل بعنوان "أمين وشركاه"، وتعرض على الشاشات التليفزيونية مرتين أسبوعيًا . ويبدأ أحمد أمين عروضه المسرحية التى يستعد لتقديمها بمسرحيتى "الزفر للإنتاج الفنى"، و"المرجيحة"، ويجسد العديد من الشخصيات، يناقش من خلالها قضايا متعلقة بسلوكيات الإنسان المصرى ومتغيرات المجتمع، ويشاركه ممثلون شباب من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية ومسارح الجامعات.

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