البشير يلتقى وفداً وزارياً سعودياً لدعم السودان فى مواجهة الأزمة الاقتصادية

التقى الرئيس السودانى عمر البشير مساء اليوم الخميس، ببيت الضيافة بالخرطوم، وفدا وزاريا سعوديا بعث به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تضامنا مع السودان فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد وزير التجارة السعودى ماجد القصبى - في تصريح صحفى عقب اللقاء - أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجارى، وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان فى هذا الصدد.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين أكد أن أمن السودان أمن للملكة، واستقراره استقرار لها، مشددا على أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديرا لمواقفه تجاه المملكة، والدور الكبير الذى لعبه السودانيون فى دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

ونوه إلى أن السعودية قدمت أكثر من 23 مليار ريال، ثمانية منها فى الأربع سنوات الأخيرة، موضحا أن ذلك جاء من "باب الواجب" وأن هناك برامج تنموية وقروض واستثمارات درست وأخري قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين.

وضم الوفد الوزاري السعودي بجانب وزير التجارة، كلا من نبيل العامودي وزير النقل والدكتور أحمد قطان وزير الدولة بالخارجية