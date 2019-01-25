احذر من تناول المضادات الحيوية.. تعرف على السبب

عند الإصابة بنزلة برد شديدة، يكون العلاج الأمثل للقضاء على أعراضه هي تناول المضادات الحيوية، ولكن هل تعلم أن الإكثار من تناول المضادات الحيوية يشكل خطرا كبيرا على صحتك؟ وهذا سيتضح لك بكثرة خلال هذا التقرير.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع ".healthday "، أن استخدام المضادات الحيوية دون الرجوع للطبيب تشكل خطرا كبيرا على صحتك، والحل الأمثل هو المتابعة مع الطبيب.

وهناك بعض الأضرار الناتجة عن تناول المضادات الحيوية بكثرة، ومنها:

- حذر خبراء الصحة من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية لأنها تؤدي إلى الإصابة بكتيريا "خارقة" مقاومة للعقاقير يمكن أن تسبب في التعرض بمشاكل صحية خطيرة، كضعف المناعة.

-أوضح التقرير المنشور إلى أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية، يكون السبب في الإصابة باضطراب بكتيريا الأمعاء والإسهال.

وأخيرا أكد التقرير، على أن أكثر الأشخاص الذين يتناول المضادات الحيوية دون الرجوع للطبيب، هم الذين يعانون من نزلات البرد، وأشار التقرير إلى أن نزلات البرد التي تحتوي علي السعال والكحة يأخذ وقته دون تناول المضادات الحيوية، وفتناول مثل هذه يضعف مناعتك ولذا تجنبه واترك نزلة البرد تأخذ وقتها.