اجتماع سري بين الجيش والأمن "تفاصيل"

نقلت مصادر موثوقة بوصول نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق جلال الشيخ إلى مدينة بورتسودان برفقة ضابط رفيع برئاسة اركان القوات المسلحة، وذلك بحسب صحيفة التيار.

وفور وصولهما إلى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر دخلا في اجتماعات مغلقة بمقر رئاسة القوات البحرية واتفقا خلالها على وقف التوترات ومعالجة الخلافات في الغرف المغلقة ومحاسبة الأفرد والضباط المسئولين عن الحادثة.

وافادت ايضا مصادر آخرى متطابقة بأن الوضع انفجر بين الجيش والأمن جاء عقب أستفزازات من منسوبي الثاني وتعرضهم لافراد وضباط بالقوات البحرية الأمر الذي دعا الأول للرد بقوة.

الى ذلك نقل شهود عيان بان التظاهرات التي اندلعت في بورتسودان استمرت منذ الواحدة ظهراً وحتى الساعة السادسة مساء الخميس ولوحظ انتشار شرطي فقط مع غياب واختفاء منسوبي جهاز الأمن .

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